Rocky Mountain Institute veröffentlicht Bericht zu neuem, ganzheitlichem Konzept für null Emissionen

Eine Vision für die grüne Urbanisierung der Zukunft auf dem Weg zur CO2-Neutralität

PEKING, 29. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Rocky Mountain Institute (RMI) hat heute einen neuen Bericht mit dem Titel Whole-System Zero-Emissions Demonstration: China's Vision on Future Green Urbanization veröffentlicht, in dem es um Chinas Vision einer zukünftigen grünen Urbanisierung geht. Darin wird ein neuartiges Konzept vorgestellt: Whole-System Zero-Emissions Demonstration (WS-ZED). WS-ZED soll chinesischen Städten dabei helfen, die jüngste Ankündigung Chinas zu den Versprechen „den Höhepunkt der CO2-Emissionen vor 2030 erreichen" und „CO2-Neutralität vor 2060" umzusetzen. Der Bericht bietet einen theoretischen Rahmen und ein quantitatives Indikatorsystem, um das grüne Wirtschaftswachstum von Kohlenstoffemissionen, Abfall und Umweltverschmutzung in den Städten zu entkoppeln.

Chinas Städte durchlaufen einen wirtschaftlichen Wandel und stehen gleichzeitig vor großen Herausforderungen in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, Abfallbewirtschaftung und Verschmutzungsbekämpfung. Glücklicherweise hat China in den letzten 40 Jahren umfangreiche Erfahrungen im Management des Städtewachstums bei komplexen geographischen Gegebenheiten und mit unterschiedlichen sozialen Bedingungen gesammelt.