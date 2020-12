BetterLife Pharma verstärkt Board of Directors

VANCOUVER, 28. Dez. 2020 - BetterLife Pharma Inc. ("BetterLife" oder das "Unternehmen") CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FRA: NPAU), ein aufstrebendes Biotech-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es Herrn Sergei Stetsenko in sein Board of Directors aufgenommen hat, um sich auf seine nächste Wachstumsphase im Bereich psychedelischer Arzneimittel vorzubereiten.

Herr Stetsenko ist ein Finanzier und Risikokapitalgeber, der als Chief Executive Officer der CRG Finance AG ("CRG Finance"), einer privaten Venture Capital Firma in Zürich, Schweiz, tätig ist. Als Hauptinvestor von CRG Finance hat Herr Stetsenko bei der Akquisition, dem Aufbau und dem Ausstieg von Unternehmen über den Aktienmarkt und die Kapitalbeschaffung für Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Kommunikation und natürliche Ressourcen geholfen. Derzeit ist er Chief Executive Officer von BlockchainK2 Corp., einem börsennotierten Unternehmen, das in Blockchain-Technologielösungen für Kapitalmärkte und andere Sektoren investiert, die von der Tokenisierung profitieren können.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es die Dienste von ROK Consulting, Inc. für Investor-Relations- und Marketing-Aktivitäten über einen Zeitraum von zwei Monaten gegen eine Gebühr von 200.000 US$ und die Ausgabe von 300.000 Stammaktien in Anspruch genommen hat. Die Stammaktien werden am Ende der Vertragslaufzeit ausgegeben und unterliegen den Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen und/oder Tumoren direkt zu hemmen, um so bestimmte Krebsarten zu behandeln.