Glücklich, wer in diesem Corona-Jahr ein umfangreiches Aktiendepot besitzt. Ein Blick in dieses dürfte die Stimmung der Corona-Krise zum Trotz deutlich heben. Die Bundeskanzlerin sprach im Bundestag von der „größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Das BIP wird im noch laufenden Jahr in jedem Fall deutlich schrumpfen (das ifo-Institut geht von Minus 5,1 Prozent aus,

Der Beitrag Die Geldpolitik als Umverteilungspolitik am Ende des Wachstumszeitalters erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.