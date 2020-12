Ein Gutachten aus einem Verfahren am Landgericht Stuttgart belastet die Daimler AG: Mercedes-Dieselfahrzeuge nutzen die sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung – eine unzulässige Abschalteinrichtung.

Der Dieselskandal beschäftigt zahlreiche Gerichte und tausende Kläger, deren Fahrzeuge über unzulässige Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung verfügen. Ein Gutachten aus einem Verfahren am Landgericht (LG) Stuttgart belastet die Daimler AG jetzt schwer. Demnach nutzt Daimler unter anderem die sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung – und damit eine unzulässige Abschalteinrichtung. Das Gutachten dürfte für noch mehr Rückenwind für klagende Verbraucher sorgen.

In dem Verfahren am Landgericht Stuttgart geht es um den Besitzer eines Mercedes-Benz E250 CDI (Abgasnorm Euro 5), der Daimler auf Schadensersatz verklagt hat. Sein Dieselfahrzeug mit dem Skandalmotor OM 651 aus dem Baujahr 2013 verfüge über eine unzulässige Abschalteinrichtung, was die Daimler AG bestreitet.