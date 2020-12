Ausländische Investitionen in deutsche Unternehmen 2020 nur leicht rückläufig

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse zu M&A-Aktivitäten ausländischer Investoren 2020 / Weniger Transaktionen, aber mit durchschnittlich höheren Volumina / Anteil europäischer Investitionen in Deutschland gestiegen / Investitionen in Technologiesektor mit deutlichem Zuwachs / Private-Equity-Beteiligung an kleinen und mittleren Transaktionen gestiegen

Im Jahr 2020 fanden weniger M&A-Transaktion zwischen ausländischen Investoren und deutschen Unternehmen statt als im Vorjahr. Der Hauptgrund dafür ist die Coronavirus-Pandemie und ihre gesamtwirtschaftlichen Folgen. Dies ist eines der Kernergebnisse des Berichts "Destination Deutschland. M&A-Aktivitäten ausländischer Investoren 2020" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Die Analyse berücksichtigt alle Zusammenschlüsse, Unternehmenskäufe und -verkäufe, Leveraged Buyouts, Spin-offs, Privatisierungen und Übernahmen von Minderheitsanteilen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 15. November 2020 angekündigt wurden.