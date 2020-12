Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien Nikkei auf Hoch seit 30 Jahren - China-Börsen uneinheitlich Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street und anderswo ist der japanische Nikkei-225-Index am Dienstag immerhin auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren geklettert. An den chinesischen Börsen fiel die Kursentwicklung dagegen uneinheitlich …