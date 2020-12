IMC International Mining Corp. beantragt Upgrade auf OTCQB Venture Market und gibt Unternehmens-Update

29. Dezember, 2020, Vancouver, BC – IMC International Mining Corp. (CSE:IMCX) (OTC:IMIMF) (FRA:3MX) (das "Unternehmen" oder "IMC") freut sich bekannt zu geben, dass es ein Upgrade zum OTCQB Venture Market beantragt hat. Das Unternehmen wird derzeit am OTC Pink Market unter dem Symbol IMIMF gehandelt und erwartet, dass das Upgrade die Bekanntheit bei den Anlegern erhöht und die Liquidität in den Vereinigten Staaten verbessert.

Die OTCQB, die von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, ist ein führender Markt für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die den Anlegern einen qualitativ hochwertigen Handel und eine verbesserte Markttransparenz zur Steigerung der Handelsliquidität bieten wollen. Um für den Handel an der OTCQB zugelassen zu werden, müssen Unternehmen ihre Finanzberichte bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") auf dem neuesten Stand halten (sofern es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen handelt), einen Mindestpreis-Test und andere anfängliche Anforderungen bestehen und sich jährlich einer Unternehmensverifizierung und einem Management-Zertifizierungsprozess unterziehen.

Interim Chief Executive Officer, David McMillan, erklärt: "Wir freuen uns über das Upgrade der IMC an den OTCQB Venture Market. Dieser Meilenstein zeigt unser kontinuierliches Bemühen um unsere Aktionäre und wir glauben, dass der Handel an der OTCQB die Liquidität erhöhen, unsere kanadischen und deutschen Notierungen ergänzen und unsere Sichtbarkeit gegenüber einer größeren Investorengemeinschaft weiter steigern wird."

Bei den bisherigen Arbeiten auf dem zu 100 % im Besitz von IMC befindlichen Grundstück Thane, das im nördlichen Zentrum von British Columbia liegt, wurden bisher sechs Gebiete mit bedeutenden Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierungen identifiziert. Im 2 km mal 1,5 km großen Cathedral-Gebiet ergaben Gesteinsproben bis zu 20,1 g/t Au und 3,29 % Cu aus dem Erzgang "Pinnacle" und bis zu 6,85 g/t Au und 13,90 % Cu aus dem Erzgang "Cathedral". Das geologische Modell für dieses Gebiet wird als ein alkalischer Porphyr interpretiert, was mit anderen Lagerstätten in diesem Gebiet übereinstimmt. Die Ergebnisse der geologischen Kartierung des vergangenen Sommers, der Gesteins- und Bodenproben und der IP-Vermessung werden für Anfang Januar erwartet.