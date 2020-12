DAX zeigt weiter Stärke - Kurs auf 14.000 Punkte?

Im weiteren Handelsverlauf wurde am Vortag die Marke von 13.800 Punkten kurzfristig erobert, bevor es dann wieder etwas abwärts ging und der DAX den Handel bei 13.790 Punkten beendete. Zur heutigen Börseneröffnung dürfte der DAX also erneut mit einem Gap-up in den Handelstag starten und die Stärke vom Vortag weiter fortsetzen. Die große Zielmarke der Bullen dürfte nun zunächst der Bereich um 14.000 Punkte sein. Geht es höher, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 14.300 Punkten zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage