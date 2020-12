Fakt ist: Im November bekräftigte Bayer seinen Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2020. Denn Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie lagen laut Bayer nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres immerhin auf Vorjahresniveau. „Wir haben ein herausforderndes Quartal in unserem Agrargeschäft gesehen, eine Erholung in unserem Pharmageschäft und starkes Wachstum bei Consumer Health“, so Finanzvorstand Wolfgang Nickl zum dritten Quartal. Das Agrargeschäft habe vor allem auch unter der Pandemie gelitten, teilte der Konzern aus Leverkusen mit.

Fakt ist auch: Mit einem für 2021 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,7 scheint die Aktie von Bayer relativ preiswert. Zumal sich das Agrargeschäft in 2021 erholen könnte. Der Chart der Bayer-Aktie zeigt ein turbulentes Auf und Ab, welches das Dividendenpapier aus dem DAX in den vergangenen Monaten vollzog. Ende Oktober stürzte die Aktie sogar ab bis in den Bereich um 40 Euro – so tief stand der Titel zuletzt im Jahr 2011. Dieses Mehrjahrestief, welches im Oktober bei exakt 39,91 Euro markiert wurde, dient aus charttechnischer Perspektive als wichtige Unterstützungsmarke.

Fazit Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Bayer (WKN SB6GT7) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 35,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 28. Dezember 2020 um 16.45 Uhr (Briefkurs 7,80 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 28,2 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die Bayer-Aktie das Mehrjahrestief bei 39,91 Euro unterschreiten würde.

Bayer (in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

StayHigh-Optionsschein auf Bayer (Stand: 28.12.2020, 16.45 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SB6GT7 Typ: Stayhigh akt. Kurs: 7,70/7,80 Euro Emittent: Société Générale Schwelle: 35,00 Euro Basiswert: Bayer akt. Kurs Basiswert: 48,58 Euro Laufzeit: 18.06.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 28,2% (58% p.a.) Quelle: Société Générale

