DEG: 50 Mio. USD für mehr PET-Recycling / Blue-Loan-Finanzierung für Indorama Ventures / Weniger Plastikmüll in den Meeren

Köln (ots) - Jährlich landen große Mengen an Plastikmüll in den Meeren. Um diese Umweltbelastung zu verringern und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH dem internationalen Kunstharzhersteller und Recyclingunternehmen Indorama Ventures Public Company Ltd (IVL) ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD bereit. Das Darlehen ist Teil einer so genannten "Blue Loan"-Finanzierung der zur Weltbankgruppe gehörenden International Finance Corporation (IFC) und der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) in Höhe von insgesamt 300 Mio. USD, die jetzt ausgezahlt wurde.



IVL ist führender Hersteller von 100% recycelbarem PET-Kunststoff, der in Getränkeflaschen weit verbreitet ist. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Recyclingkapazitäten in Thailand, den Philippinen, Indien, Indonesien und Brasilien auszubauen. Dadurch sollen ab 2022 zusätzlich rund 5 Milliarden PET-Flaschen pro Jahr recycelt und so Plastikmüll aus den Ozeanen zurück in die Kreislaufwirtschaft gebracht werden. Kennzeichnend für eine "Blue Loan" Finanzierung ist, dass die Darlehensmittel für die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen eingesetzt werden.