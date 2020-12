Bis vor wenigen Tagen zählte BioNTech noch zu den g roßen Favoriten für das Jahr 2021 . Doch mittlerweile haben andere Titel die Mainzer überholt. Welche Aktien das sind, lesen Sie jetzt pünktlich zum Jahreswechsel in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.

Bis Mitte Dezember war das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech eine der erfolgreichsten Aktien des Jahres 2020 und hatte sehr gute Chancen, diese Erfolgsgeschichte auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Doch seit dem bisherigen absoluten Höchststand am 11. Dezember bei rund 130 US-Dollar geht es mit der Aktie steilt bergab. Mit dem heutigen Kursverlust beträgt das Minus bereits rund 35 Prozent! Sollten Anleger jetzt alle Aktien verkaufen? Oder sind das Kaufkurse?

Die erfolgsverwöhnten BioNTech-Aktionäre reiben sich vermutlich seit einigen Tagen verwundert die Augen, warum die Aktie derart abgestraft wird. Schließlich laufen die Impfungen in vielen Ländern auf Hochtouren und auch die Impfstoffproduktion in den Werken BioNTechs läuft unter Volldampf. Die Umsätze für das kommende Jahr scheinen also gesichert. Dennoch nutzen derzeit zahlreiche Anleger die Gunst der Stunde, um bei BioNTech Kasse zu machen.

Sah es bis vor kurzem noch so aus, als ob BioNTech auch 2021 zu den großen Gewinnern gehört, hat sich das Blatt jetzt gewendet. Bei welchen Aktien Anleger stattdessen große Gewinne erwarten dürfen, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport „Favoriten 2021“. Hier geht’s zum (kostenlosen) Download.