Kann die Infineon-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 35 Euro fortsetzen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) ein weiterer Kursanstieg bevorstehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Infineon-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 10,13 EUR aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 01. Oktober überwand sie erstmals den Widerstandsbereich um 25,44-25,76 EUR und damit die Hochpunkte aus den Jahren 2017 und 2018. Anschließend kletterte sie auf 28,33 EUR und schwenkte in eine Konsolidierung ein. Aus dieser brach der Wert bereits am 20. November nach oben aus. Gestern erreichte er das Ziel aus diesem Ausbruch. Nach den deutlichen Gewinnen in den letzten Wochen ist die Aktie wieder überkauft und somit anfällig für einen Rücksetzer.