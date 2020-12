"Wir beobachten leider seit Jahren einen Anstieg des

Anlagebetrugs. Finanzbetrüger locken ihre Opfer mit unrealistischen Versprechungen in die Falle, meistens mit hohen Renditen bei geringem Risiko", warnt der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller, und mahnt zur Vorsicht: "Was zu gut klingt um wahr zu sein, ist zumeist auch nicht wahr". Gründe für den starken Anstieg - im Vergleich zu 2017 hat sich die Zahl der Opfer verdoppelt - sieht die FMA im anhaltenden Niedrigzinsumfeld sowie im digitalen Wandel: Immer mehr Menschen investieren online in vermeintlich vielversprechende Produkte. Die effektive Prävention der Schädigung von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch Anlagebetrug sei auch einer der Aufsichtsschwerpunkte der FMA 2021, so der FMA-Vorstand.

Die FMA rät Personen vor einer Investitionsentscheidung zu überprüfen, ob ihnen alle nötigen Informationen zum Produkt vorliegen und ob sie dieses verstehen. Weiters zu kontrollieren, ob der Anbieter von der FMA zugelassen ist bzw. ob gegen ihn bereits eine Warnmeldung vorliegt. Darüber hinaus stellt die FMA Konsumentinnen und Konsumenten auf Ihrer Website viele Informationen zum Thema "Finanzbetrüger erkennen" zur Verfügung, unter anderem eine Liste von Warnsignalen und Beispielen für aktuelle Betrugsmaschen.

Weitere Informationen:



Finanzbetrüger erkennen:

FMA-Unternehmensdatenbank:

Investorenwarnungen:

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

MMag. Annemarie Bauer, Bakk.

+43/(0)1/24959-6007



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

