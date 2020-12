WIESBADEN (ots) - Das Jahr 2020 wurde spätestens im März zum "Corona-Jahr". Das

Virus SARS-CoV-2 hatte Deutschland erreicht, fortan beherrschten die Pandemie

und ihre Folgen die Nachrichten und den Alltag der Menschen. In zahlreichen

seiner mehr als 650 Pressemitteilungen und mit neuen Datenangeboten hat das

Statistische Bundesamt (Destatis) die Krisenfolgen sichtbar gemacht. Doch auch

abseits der Krise berichtete die amtliche Statistik interessante Fakten. Ein

statistischer Jahresrückblick.



Januar: Deutsche Wirtschaft 2019 zum zehnten Mal in Folge gewachsen





Ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von gerade einmal0,6 % - diese Zahl verkündet das Statistische Bundesamt am 15. Januar. Zwar wardie deutsche Wirtschaft im abgelaufenen Jahr 2019 zum zehnten Mal in Folgegewachsen, aber der Schwung hatte deutlich nachgelassen. Noch sind der Rückgangdes BIP im 1. Quartal 2020 und der folgende historische Einbruch im 2. Quartal2020 nicht absehbar, wenngleich das "neuartige Corona-Virus" sich immer stärkerseinen Weg in die Nachrichten und nach Europa bahnt. Die Fluggesellschaftenstellen in der zweiten Januarhälfte ihre Verbindungen von und nach China ein,das Statistische Bundesamt beleuchtet daraufhin die Passagierzahlen auf diesenRouten.Februar: Der Klimawandel - das von der Pandemie (fast) verdrängte ThemaDer Klimawandel und seine Folgen - das wäre wohl das Thema des Jahres gewesen,hätte nicht die Corona-Pandemie die Welt heimgesucht. Extreme Wetterlagen machenden Ökosystemen zu schaffen, und so auch dem Wald. Im Februar wütet der Orkan"Sabine" über das Land. Welche Folgen solche Stürme und auch die zunehmendeTrockenheit haben, zeigt sich am sogenannten Schadholzeinschlag: 2018 war derdurch Wind- und Sturmschäden verursachte Holzeinschlag fast viermal so hoch wie2017, und 2019 war der Holzeinschlag aufgrund von Insektenbefall fast dreimal sohoch wie 2018.März: Leere Regale wegen "Hamsterkäufen" im ersten Lockdown-MonatUm das Infektionsgeschehen einzudämmen, beschließen Bund und Länder den"Lockdown", das weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens bis hin zurSchließung von Schulen und Kitas. Die Supermärkte, die Drogerien - alles, wasder Versorgung mit Gütern täglichen Bedarf dient - bleiben offen. Und es wird"gehamstert". Symbol der Vorratskäufe wird das Toilettenpapier: Mitexperimentellen Daten zeigt das Statistische Bundesamt, dass derToilettenpapier-Absatz Mitte März auf das Dreifache des Normalmaßes gestiegen