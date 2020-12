Überdurchschnittlich viele Verkehrsunfälle mit Beteiligten unter Alkoholeinfluss am 1. Januar

WIESBADEN (ots) - Glücksklee, Hufeisen, Pilze und Co. haben am 1. JanuarHochkonjunktur, entfalten aber leider nicht immer die gewünschte Wirkung: Ankaum einem anderen Tag des Jahres werden mehr Verkehrsunfälle mitAlkoholeinfluss gezählt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,nahm die Polizei auch am 1. Januar 2020 überdurchschnittlich viele Unfälle auf,bei denen Alkohol im Spiel war. Insgesamt wurden dieses Jahr am Neujahrstag 375Unfälle mit Personenschaden gezählt, 11 Personen wurden dabei getötet. Bei 232dieser Unfälle stand eine oder einer der Beteiligten unter Alkoholeinfluss.Im Jahr zuvor wurden am Neujahrstag 208 Verkehrsunfälle mit Alkoholeinflussgezählt, mehr als doppelt so viele wie im Jahresdurchschnitt (98). Im Vergleichzu den Vorjahren sank die Zahl der Unfälle, an denen alkoholisierteVerkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer beteiligt waren, jedoch deutlich: Amersten Tag des neuen Jahrtausends lag deren Zahl fast doppelt so hoch wie 2020;damals wurden 443 Alkoholunfälle gezählt.Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4800688OTS: Statistisches Bundesamt