Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR



PWO beschleunigt Umbau des Standorts Oberkirch



- Standort Oberkirch wird noch stärker auf seine Kernkompetenzen fokussiert

- Freiwilligen-Programm erfolgreich abgeschlossen



- Weitere Anpassung der Beschäftigtenzahl um 120 bis 150 Mitarbeitende beschlossen



Oberkirch, 29. Dezember 2020 - PWO hat bereits im Herbst 2018 an allen seinen Standorten umfassende und langfristig angelegte Programme für Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen angestoßen. Dazu kamen 2020 umfangreiche Anpassungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Am Standort Oberkirch sind aufgrund eines Ergänzungstarifvertrags, der auch eine Beschäftigungssicherung beinhaltet, betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31. Dezember 2020 nicht möglich. Zur notwendigen Personalanpassung hatten wir daher zunächst ein Freiwilligen-Programm aufgelegt, das inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. In dessen Rahmen werden ca. 200 Mitarbeitende den Standort zum weit überwiegenden Teil bereits zum Jahresende 2020 verlassen. Rund die Hälfte von ihnen entfällt jeweils auf fest angestellte Beschäftigte und auf Zeitarbeitnehmer.

Zugleich muss der Standort Oberkirch noch stärker auf seine Kernkompetenzen fokussiert werden. Da jedoch die Personalkosten am Industriestandort Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich stark gestiegen sind, werden derzeit laufende Fertigungen teilweise durch hohe Arbeitskosten stark belastet. Diese lassen sich durch Produktivitätsmaßnahmen nicht mehr ausreichend kompensieren. Darüber hinaus produzieren unsere Kunden mehr und mehr in Osteuropa, sodass sich für PWO Anlieferstandorte der Kunden verändern. Wir müssen deshalb auch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa in Erwägung ziehen, wenn wir bestehende Serienproduktionen nicht verlieren wollen. Mit unserem stark wachsenden Werk in der Tschechischen Republik sind wir dort bereits äußerst wettbewerbsfähig aufgestellt. Daher hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Kapazitäten des Standorts Oberkirch weiter in Richtung des zu erwartenden zukünftigen Auslastungsniveaus anzupassen.