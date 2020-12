---------------------------------------------------------------------------

PWO beschleunigt Umbau des Standorts Oberkirch



- Standort Oberkirch wird noch stärker auf seine Kernkompetenzen fokussiert

- Freiwilligen-Programm erfolgreich abgeschlossen



- Weitere Anpassung der Beschäftigtenzahl um 120 bis 150 Mitarbeitende beschlossen



Oberkirch, 29. Dezember 2020 - PWO hat bereits im Herbst 2018 an allen seinen Standorten umfassende und langfristig angelegte Programme für Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen angestoßen. Dazu kamen 2020 umfangreiche Anpassungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die konsequente Umsetzung all dieser Maßnahmen trug maßgeblich dazu bei, dass der Konzern gut und sicher durch die Corona-Pandemie des Jahres 2020 gesteuert werden konnte. Dank eines weiterhin guten Cashflows konnte so zum Beispiel die Verschuldung in den ersten drei Quartalen 2020 um weitere 20 Mio. EUR gesenkt werden, obwohl die Weltwirtschaft sich in der größten Rezession der Nachkriegszeit befindet.



Während die Auslandsstandorte schon bei der jüngsten, nur moderaten Marktbelebung wieder gute Ergebnisse erzielten, traf dies für den Standort Oberkirch nicht zu. Aufgrund eines Ergänzungstarifvertrags, der auch eine Beschäftigungssicherung beinhaltet, sind betriebsbedingte Kündigungen in Oberkirch bis zum 31. Dezember 2020 nicht möglich.



Zur notwendigen Personalanpassung hatten wir daher zunächst ein Freiwilligen-Programm aufgelegt, das inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. In dessen Rahmen werden ca. 200 Mitarbeitende den Standort zum weit überwiegenden Teil bereits zum Jahresende 2020 verlassen. Rund die Hälfte von ihnen entfällt jeweils auf fest angestellte Beschäftigte und auf Zeitarbeitnehmer.



Zugleich muss der Standort Oberkirch noch stärker auf seine Kernkompetenzen fokussiert werden - dies sind zum einen höchste Innovationskraft in der Entwicklung passgenauer Lösungen für die Mobilität von morgen, zum anderen die Konzeption robuster und wirtschaftlicher Prozesse für die Fertigung komplexer Komponenten und Baugruppen in der Großserie.