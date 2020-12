(Mehr Details, Einordnung)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger schenken den zuletzt in Missgunst geratenen Aktien von SAP schrittweise wieder mehr Vertrauen. Angetrieben von neuen Details zum geplanten Börsengang der US-Tochter Qualtrics stiegen die Aktien des Softwarekonzerns am Dienstag auf ein Hoch seit dem Kurseinbruch im Oktober. Sie kletterten an der Spitze des rekordhohen Dax um 2,11 Prozent auf 107,48 Euro. Seit dem Tief Anfang November bei knapp unter 90 Euro haben sie schon wieder ein Fünftel an Wert zurück gewonnen.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Softwarekonzern Ernst macht mit einer Notiz des Anbieters von Marktforschungssoftware an der US-Tech-Börse Nasdaq. Händler sahen darin zwar keine Überraschung, nachdem SAP die Pläne schon im Juli angekündigt hatte. Dem Kurs scheint die konkretisierte Perspektive mit neuen Details dennoch zu helfen. Die Stärke der Nasdaq, die den Corona-Crash aus dem Frühjahr schon früh abgehakt hatte und seit Juni von Rekord zu Rekord eilt, dürfte dem Vorhaben in die Karten spielen.