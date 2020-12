Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Das bisherige Hoch lag bei 10,62 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die für die Zukunft von Deutsche Lufthansa eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Anleger, die bei Deutsche Lufthansa steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

