Köln (ots) - Jährlich landen große Mengen an Plastikmüll in den Meeren. Um diese

Umweltbelastung zu verringern und eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, stellt

die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH dem

internationalen Kunstharzhersteller und Recyclingunternehmen Indorama Ventures

Public Company Ltd (IVL) ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD

bereit. Das Darlehen ist Teil einer so genannten "Blue Loan"-Finanzierung der

zur Weltbankgruppe gehörenden International Finance Corporation (IFC) und der

Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) in Höhe von insgesamt 300 Mio. USD, die jetzt

ausgezahlt wurde.



IVL ist führender Hersteller von 100% recycelbarem PET-Kunststoff, der in

Getränkeflaschen weit verbreitet ist. Die Finanzierung ermöglicht es dem

Unternehmen, seine Recyclingkapazitäten in Thailand, den Philippinen, Indien,

Indonesien und Brasilien auszubauen. Dadurch sollen ab 2022 zusätzlich rund 5

Milliarden PET-Flaschen pro Jahr recycelt und so Plastikmüll aus den Ozeanen

zurück in die Kreislaufwirtschaft gebracht werden. Kennzeichnend für eine "Blue

Loan" Finanzierung ist, dass die Darlehensmittel für die nachhaltige Nutzung der

Meeresressourcen eingesetzt werden.







Produktionsstätten in 33 Ländern auf fünf Kontinenten. Zu seinen Kunden zählen

international tätige Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

ebenso wie aus dem Gesundheits-, Automobil- und Textilsektor. Mehr als 24.000

Beschäftigte sind für IVL tätig. Die Investitionen werden dazu beitragen,

langfristige direkte und indirekte Arbeitsplätze zu schaffen.



"Mit Indorama Ventures verbindet uns eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Jetzt

finanzieren wir ihr Vorhaben, PET-Recyclinganlagen vor allem in Asien

auszubauen. Diese Anlagen recyceln PET-Flaschen, die sonst in die Ozeane

gelangen würden. Wir freuen uns, bei diesem wichtigen Vorhaben eng mit IFC und

ADB zusammenzuarbeiten", kommentierte Monika Beck, Mitglied der

DEG-Geschäftsführung.



"Wir sind froh über diese "Blue Loan"-Finanzierung und darüber, die Beziehung

mit der DEG fortzusetzen", sagte Yashovardhan Lohia, Chief Sustainability

Officer bei Indorama Ventures. "Durch den Aufbau der Recycling-Infrastruktur,

die erforderlich ist, um bereits genutzte PET-Flaschen für neue Flaschen

wiederzuverwerten, reduzieren wir Abfall und schützen unsere Ozeane. Außerdem

leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Abfallsammelsysteme."



Die unternehmerischen Wurzeln von IVL reichen in die 1970er Jahre zurück: 1976

wurde das Ursprungsunternehmen Indorama Synthetics als mittelständische

Spinnerei zur Herstellung von Garnen in Indonesien gegründet. Die DEG begleitet

Indorama seit inzwischen über 30 Jahren bei seiner Entwicklung.



