DZ BANK belässt Encavis auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Encavis von 20,00 auf 25,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sowohl die Europäische Union als auch die USA unter dem designierten Präsidenten Joe Biden planten, den Klimaschutz deutlich zu verstärken, was tendenziell Öko-Stromproduzenten wie Encavis zu Gute kommen du?rfte, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber selbst ohne diese Programme seien wegen der zunehmenden Konkurrenzfähigkeit von Sonnen- und Windstrom die Zukunftsaussichten für Encavis rosig. Vor allem aufgrund einer verringerten Marktrisikoprämie steige nun sein fairer Wert für die Papiere./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2020 / 10:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2020 / 10:44 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.