"Das Corona-Virus verzeiht keine Fehler und Nachlässigkeiten. So

zeigt der aktuelle Rückschlag, dass eine halbherzige Pandemiebekämpfung einen

hohen, bei Weitem nicht nur wirtschaftlichen Preis kostet. Doch die deutsche

Wirtschaft ist stark, und trotz des scharfen Einschnitts stehen die Strukturen

hierzulande bereit zum Durchstarten - dank vielfältiger Initiativen und dem

Rückgriff auf eigene Reserven sowie umfangreicher Stabilitätshilfen." Dies

erklärt Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), zu den Ergebnissen der aktuellen Unternehmensbefragung

des Verbandes.



Die Jahresbilanz fällt im Außenhandel wie auch im Großhandel trostlos aus:

Angesichts des erneuten Herunterfahrens der Wirtschaften in Europa, das immerhin

für gut ein Drittel des weltweiten Güterhandels steht, erwartet der BGA bis zum

Jahresende beim Exportrückgang mindestens eine 12 vor dem Komma.





So brach das US-Geschäft bisher um knapp 16 Prozent ein, Großbritannien nahm dieFolgen des Brexits vorweg. Die Exporte gingen bislang um 18,5 Prozent zurück.Lateinamerika liegt darnieder. Einziger Lichtblick sind China und Asien, derenBedeutung während der Corona-Pandemie weiter gestiegen ist. Nach dem Abschlussdes RCEP-Abkommens stellt sich die Frage, ob Europa von der wirtschaftlichenDynamik in Asien profitieren oder den Anschluss verlieren wird.Im Großhandel sieht es nicht viel besser aus. Sektoral besonders betroffen istder export- und industriell getriebene Produktionsverbindungshandel, der nachdem dritten Quartal nominal 4,6 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Gleichesgilt aber auch für den Teil des Großhandels, der sich auf die Belieferung desGastgewerbes spezialisiert hat. So entfallen beispielsweise im Bereich derGroßmärkte und in weiten Bereichen des Lebensmittelzustellgroßhandels mit derSchließung der Hauptkundengruppe Gastronomie Geschäfte in einer Spanne von 40 -60 Prozent.Europa muss stärker werdenEine rasche wirtschaftliche Erholung sei möglich, wenn Impfstoffe ausreichendzur Verfügung stehen und die richtigen Lehren aus der Krise gezogen würden.Börner gibt sich zuversichtlich: "Mehr denn je liegt Deutschlands Zukunft ineinem starken Europa, das seine geopolitische Rolle nach und nach annimmt, sichunabhängiger macht und in einer zunehmend multipolaren Welt eigene Akzentesetzt, etwa mit neuen Handelsabkommen."Dass die Europäische Union und Großbritannien sich sprichwörtlich auf denletzten Metern auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen geeinigt haben, sei einwichtiges Signal für die Wirtschaft, sie in der aktuellen Krisensituation nichtzusätzlich zu belasten. Schließlich werde auch mit einem "weichen" Brexit eine