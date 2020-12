Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

7C Solarparken vergrößert das Portfolio 7C Solarparken investiert in drei Solar-Assets in Deutschland. Diese haben ein Gesamtvolumen von 17 MWp. Sie liegen in Morbach, Dennheritz und Burgwindheim. Das Gesamtvolumen der Investitionen liegt bei 15,8 Millionen Euro. Jährlich kann daraus ein …