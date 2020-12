Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

PWO Entlassungen stehen an PWO Oberkirch will am Standort Oberkirch Mitarbeiter entlassen. Es sollen 120 bis 150 Personen betroffen sein. Das wird Kosten im oberen einstelligen Millionenbereich verursachen. Dies wird das EBIT belasten. Die jährlichen Einsparungen sollen ab …