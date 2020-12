Mountain Valley MD schließt strategischen Verkauf seiner Tochterfirma ab und finalisiert Lizenzvereinbarung für Quicksome

VANCOUVER, B.C. – 29. Dezember 2020 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB:20MP) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Mountain Valley MD Inc. („Mountain Valley“) den ersten Vertragsteil einer mehrgleisigen Strategievereinbarung mit der Firma Circadian Wellness Corp. („Circadian“) abgeschlossen hat. Circadian ist eine privat geführte Gesellschaft mit Sitz in Ontario, die sich auf den wachstumsstarken Weltmarkt für Pilze spezialisiert hat.