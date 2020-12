S&P 500 vorbörslich bei 3.750 Punkten

Das nächste Kursziel lautet nun auf 3.800 Punkte, langfristig gefolgt von der runden Marke von 4.000 Punkten. Für den kurzfristigen Verlauf steht unverändert der 10er-EMA im Fokus. Solange der Index über diesem 10er-EMA notiert, ist mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Long-Positionen bieten sich nach dem kräftigen Kursanstieg zunächst nicht mehr an. Die vorherige Long-Position wurde am Vortag am Gewinnziel verkauft.