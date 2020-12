NEW YORK (dpa-AFX) - Für die Apple -Aktien zeichnet sich am Dienstag eine neue Bestmarke ab. Im vorbörslichen US-Handel stiegen sie um rund ein Prozent auf 138,10 US-Dollar. Damit würden sie im regulären Handel ihren alten Rekord von 137,98 Dollar aus dem September hinter sich lassen.

Mit einem Plus von rund 86 Prozent im bisherigen Jahresverlauf werden die Papiere des iPhone-Konzerns wohl auch 2020 an der Spitze des Dow Jones Industrial stehen. Bereits 2019 hatten sie um 86 Prozent zugelegt. Mittlerweile bringt es der Konzern damit an der Börse auf eine Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar.