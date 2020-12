Seit dem Sommer ist klar, dass SAP die Tochter Qualtrics International an die Börse bringen will. Jetzt werden neue Details bekannt. Qualtrics hat bei den US-Behörden einen Börsengang angekündigt und entsprechende Formulare eingereicht.Beim Börsengang will man bis zu 100 Millionen Dollar an frischem Geld einsammeln. Der Bezugspreis je Aktie beim IPO liegt zwischen 20,00 Dollar und 24,00 Dollar. Damit käme Qualtrics auf einen ...