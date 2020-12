---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

ACCENTRO übernimmt Verwalter von 18.500 Wohnungen



Berlin, 29. Dezember 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3) übernimmt sämtliche Aktien der DIM Holding AG ("Deutsche Immobilien Management"). Der Kaufvertrag zur Übernahme des Immobilienmanagers wurde heute unterzeichnet. Diese strategische Akquisition dient dem weiteren Wachstum von ACCENTRO und dem Ausbau seines Immobilienbestands. Die DIM Holding AG ist einer der in Deutschland führenden Immobilienmanager mit rund 2,8 Mrd. Euro Assets under Management. Das Unternehmen verwaltet rund 18.500 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 1,4 Mio. Quadratmetern; es beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und ist mit sieben Standorten in Deutschland vertreten.



Über die ACCENTRO Real Estate AG



Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Investor Relations:



Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272



Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Karl-Philipp Jann

PB3C GmbH

Rankestraße 17

10789 Berlin

E-Mail: jann@pb3c.com

Tel. +49 (0)30 - 72 62 76 1612



---------------------------------------------------------------------------

29.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

Kantstr. 44/45

10625 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1157786



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1157786 29.12.2020 CET/CEST



°