NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Dienstag haben sich die Anleger an der Wall Street in Kauflaune gezeigt. Den Leitindex Dow Jones Industrial hievte das zum Handelsbeginn auf eine weitere historische Höchstmarke. Spekulationen um ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket heizten die Rekordjagd weiter an. Auch der marktbreite S&P 500 und die Auswahlindizes an der technologielastigen Nasdaq-Börse schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf.

Der Dow rückte in den ersten Handelsminuten um 0,38 Prozent vor auf 30 521 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,44 Prozent auf 3752 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 12 915 Punkte aufwärts./bek/fba