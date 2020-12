Neue SRC Spezial Report! Edelmetall- Uran- & Batteriemetall Reports 2021 sind zum download verfügbar!

Viele Infos in verständlicher Sprache und in Deutsch über Uran, die Edelmetalle und die Batteriemetalle. Gute Minenunternehmen werden vorgestellt und alle sind börsennotiert. Also ran an die Ferienlektüre!

Wir freuen uns, Ihnen wieder die aktuellen Spezialreports der Swiss Resource Capital AG zu Edelmetallen, Batteriemetallen und Uran kostenlos im Download zur Verfügung zu stellen: Uran Report 2021: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_U ... Edelmetallreport 2021: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_E ... Batteriemetall Report 2021: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/ok_de__BMR ... Viel Spass bei der Lektüre und ich wünsche Ihnen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und viel Gesundheit, Gläück und Segen für 2021. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger CEO Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1









