Eat Beyond Global Holdings mit starkem Kurssprung und neuer Nachricht zu einem seiner Portfolio Unternehmen.

Die Turnaroundbewegung bei der Aktie der Eat Beyond Global Holdings nimmt weiter an Fahrt auf. Bahnt sich hier eine historischer Rallye zum Jahresende an? Fällt bald die Marke von 2 Euro?

Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) konnte vor wenigen Tagen erwartungsgemäß am charttechnischen Unterstützungslevel um 1,20 Euro nach oben abdrehen und von diesem Moment an eine starke Turnaroundbewegung beginnen. Der Kurssprung auf 1,90 Euro war schon beeindruckend, auch wenn das Papier aktuell wieder etwas konsolidiert.

Dennoch bleiben unterm Strich rund 50% Kursplus auf Monatsbasis übrig und der Aufwärtstrend scheint intakt zu sein. Das nächste Widerstandscluster liegt bei 2 Euro und das Projektionsziel bei 3,50 Euro in Q2 2021.

Die Fundamentals sind hervorragend, regelmäßig gibt das Managementteam des Investment-Issuers großartige News zu seinen Portfoliogesellschaften heraus, die trefflich zeigen, daß die Due Dilligence von Eat Beyond Global Holdings ausgezeichnet und wegweisend ist.

Heute gibt die Firma bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Eat Just Inc. das weltweit einzige Unternehmen ist dessen Fleisch aus Laboranbau in einem Restaurant serviert wird.

Eat Just ist ein Food-Tech-Unternehmen, das Fleisch- und Eiersatzprodukte herstellt. Das Unternehmen hat für den Verkauf seines im Labor gezüchteten Hühnerprodukts GOOD Meat Cultured Chicken in Singapur eine Genehmigung erhalten.

Singapur ist die erste Regierung überhaupt, die den Verkauf von Kulturfleisch erlaubt.

Das Huhn wird im Restaurant 1880 in Singapur als Teil eines Trios von Beispielgerichten serviert, zum Preis von ca. 23 $.

"Eat Just ebnet den Weg für die zellulare Landwirtschaft, die das Potenzial hat, die Lebensmittelsysteme nachhaltiger und menschlicher zu gestalten ", sagte Patrick Morris, CEO. "Singapur ist ein Markt, den wir genau beobachtet haben und der wirklich wegweisend ist, da er die Einführung neuartiger Technologien vorantreibt. Die Regierung von Singapur strebt an, 30% ihres Nahrungsmittelbedarfs durch die lokale landwirtschaftliche Produktion in Singapur zu decken. Das nächste Jahrzehnt steht im Zeichen neuer Technologien wie der zellulären Landwirtschaft.Das Endprodukt, Kulturfleisch, ist immer noch ziemlich teuer, da die Produktionskosten hoch sind, aber das wird sich ändern. Ich glaube, dass diese Branche in naher Zukunft schnell wachsen wird, das ist nur eine Frage der Zeit ", fügte Morris hinzu.