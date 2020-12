Kreise EU bereit für Start des Brexit-Handelspakts am 1. Januar Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.12.2020, 16:56 | 59 | 0 | 0 29.12.2020, 16:56 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die 27 EU-Staaten haben dem Start des Brexit-Handelspakts mit Großbritannien zum 1. Januar offiziell zugestimmt. Dies bestätigten EU-Kreise am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Abkommen wird nach Angaben der EU-Kommission am Mittwoch unterzeichnet./lki/DP/nas Diesen Artikel teilen

