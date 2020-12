Der Cannabis-Sektor hat sich ein wenig von der positiven Grundstimmung, die gegenwärtig am Aktiengesamtmarkt herrscht, abgekoppelt.

Der Cannabis-Sektor hat sich ein wenig von der positiven Grundstimmung, die gegenwärtig am Aktiengesamtmarkt herrscht, abgekoppelt. Dieser Entwicklung kann sich auch die Aktie von Canopy Growth nicht entziehen. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung „litt“ die Aktie unter Gewinnmitnahmen. Mittlerweile hat sich das Chartbild weiter eingetrübt… Gerät die Aktie nun in Bedrängnis?

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 21.12. hieß es unter anderem „[…]Doch die Aktie hat (vorerst) ihr Aufwärtsmomentum eingebüßt. Die zuletzt zu beobachtenden preistreibenden Faktoren haben ihren Zauber verloren. Seit einigen Tagen bestimmen Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen bei Canopy Growth. So wenig überraschend diese nach der veritablen Zwischenrally auch kommen, zeigen sie doch gleichzeitig, dass die Bäume für Cannabis-Werte auch nicht in den Himmel wachsen. […]Um das Szenario der potentiellen Trendwende nicht zu gefährden, sollten die aktuell zu beobachtenden Gewinnmitnahmen in geordneten Bahnen verlaufen. Ideal wäre es gewesen, wenn die Aktie den Rücksetzer auf 34,0 CAD hätte begrenzen können, doch diese wichtige Unterstützung wurde mittlerweile unterschritten. Aktuell steht der steile Aufwärtstrend zur Disposition, der die kräftige Erholung der Aktie bislang begleitet hatte. Sollte es zum Bruch dieser Trendlinie kommen, ist Obacht geboten. In jedem Fall sollte ein Bruch der Unterstützung bei 30,0 CAD vermieden werden. Sollte es hierzu kommen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite liegen die zu überwindenden Widerstandsbereiche bei 38,3 CAD bis 42,0 CAD.“



In der Folgezeit wurde es spannend; zumindest aus charttechnischer Sicht. Zunächst stemmte sich die Aktie gegen die Gewinnmitnahmen und lancierte einen vielversprechenden Vorstoß über die Zone 34 / 35 CAD. Dieser erlangte jedoch keine Relevanz und fiel wieder in sich zusammen.

Aktuell nähert sich der Wert mit großen Schritten dem Unterstützungsbereich von 30,0 CAD. Der Aufwärtstrend, der die im Oktober und November zu beobachtende Erholung begleitet hatte, ist vorerst passé. Dieser Aspekt und der zuvor zu beobachtende vergebliche Versuch, wieder über die 34 / 35 CAD zurückzukehren, sollten zur Vorsicht mahnen.

Es gilt unverändert: Sollte es für Canopy Growth unter die 30 CAD gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich, wohingegen ein signifikanter Vorstoß über die 35 CAD die Lage wieder entspannen würde.