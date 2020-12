Die Wall Street zeigt sich, wie gestern, uneinheitlich: während die Tech-Werte (also etwa der Nasdaq 100) weiter gut laufen, ist plötzlich bei den US-Nebenwerten (versammelt im Russell 2000) plötzlich "der Wurm drin"

Die Wall Street zeigt sich, wie gestern, uneinheitlich: während die Tech-Werte (also etwa der Nasdaq 100) weiter gut laufen, ist plötzlich bei den US-Nebenwerten (versammelt im Russell 2000) plötzlich "der Wurm drin". Dabei liefen diese Nebenwerte, von denen viele "Corona-Verlierer" sind, seit der Meldung von Pfizer/BioNTech (09.November) besonders gut. Aber der Russell 2000 ist technisch extrem überdehnt - und nun kommt ein in Deutschland weitgehend unbeachteter Faktor hinzu: heute ist der letzte Tag, an dem die Amerikaner Verluste bei Aktien-Positionen steuerlich geltend machen können (wenn sie die jeweilige Verlust-Aktie spätestens heute verkaufen). Wahrscheinlich ist das ein zentraler Treiber für die unterschiedliche Entwicklung der Indizes an der Wall Street..

