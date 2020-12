Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining befindet sich weiterhin in einer überaus spannenden und zugleich aussichtsreichen charttechnischen Konstellation.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (17.12.) hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] In die Erholung bei Hecla Mining kam zuletzt vor dem Hintergrund der aufkommenden Erholung bei Gold und Silber kräftig Zug rein. Der Bruch des bislang dominierenden Abwärtstrends wurde vollzogen. Zudem konnte die Zone 5,6 / 5,7 US-Dollar überwunden werden, was dem Ausbruchsversuch weitere Relevanz gab. Sollte es nun auch noch über die 5,95 / 6,0 US-Dollar gehen, würde die Aktie in puncto Trendwende einen großen Schritt weiterkommen. Um das Erholungsszenario nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nun nicht mehr unter die 5,0 US-Dollar gehen.“



In der Folgezeit ließ sich die Aktie von der fortschreitenden Erholung bei Gold und Silber „inspirieren“. Helca Mining gelang der wichtige Sprung über die Zone 5,95 / 6,0 US-Dollar und damit die Aktivierung eines wichtigen Kaufsignals. Bis auf knapp 6,5 US-Dollar ging es für den Wert, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und ihn wieder in Richtung 6,0 US-Dollar zurückdrängten.

Für Helca Mining muss es zunächst darum gehen, die komfortable Ausgangsposition zu verteidigen, sprich oberhalb von 6,0 US-Dollar zu verbleiben. Um die Aufwärtsbewegung jedoch weiter voranzutreiben, muss es über die 6,5 US-Dollar gehen. Im Anschluss würde das markante Hoch aus dem August bei 6,8 US-Dollar warten. Ein signifikanter Ausbruch über das August-Hoch hinweg würde das Chartbild klären. Dieses Unterfangen dürfte allerdings wohl nur mit stärkerem Rückenwind seitens anziehender Gold- und Silberpreise zu realisieren sein. Auf der Unterseite gilt es unverändert, Rücksetzer unter die 5,0 US-Dollar zu verhindern. Sollte dieses Fall eintreten, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.