Bei China Investment Media, einer Tochter von GoingPublic Media, gibt es eine Kapitalerhöhung. Fünf Investoren zeichnen je 6 Prozent aller Anteile. Im Gegenzug fließen 0,1 Millionen Euro in die Kasse. GoingPublic hält künftig 70 Prozent an China Investment Media.2019 machte China Investment Media einen Umsatz von 0,203 Millionen Euro. Der Verlust stand bei 21.000 Euro. In den ersten drei Quartalen 2020 sinkt der Umsatz um ...