MPC Capital Erfolg in Mittelamerika MPC Capital hat die Arbeiten an einem Solarpark erfolgreich beendet. Das Projekt befindet sich in San Isidro (El Salvador). Dies ist das dritte Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien von MPC in dieser Region. Anfang 2021 soll der Betrieb …