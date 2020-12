Foto: scalable-capital Scalable Capital | Online-Live-Seminar am 07. Januar 2021 Anzeige Nachrichtenquelle: Scalable Capital 40 | 0 29.12.2020, 18:15 | In einem Vortrag bringen Ihnen die Experten von Scalable Capital das Konzept und die Funktionsweise der digitalen Vermögensverwaltung näher. In der anschließenden Q&A-Runde werden Ihre individuellen Fragen rund um den Vermögensverwaltung beantwortet.

Wann?

Am 07. Januar 2021, 19:00 Uhr

Die Experten erklären Ihnen, wie die digitale Vermögensverwaltung funktioniert und nach welchen Prinzipien die Gelder der Kunden angelegt und verwaltet werden. Hierbei wird auch auf die nachhaltige Anlagestrategie eingegangen, die neben dem dynamischen Risikomanagement angeboten wird. Zudem werden Ihnen u.a. die Hintergründe zu Exchange-Traded Funds (ETFs) erklärt und Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen.

Das Live-Seminar ist natürlich kostenlos.

Jetzt kostenlos anmelden

Keine Zeit? Es stehen noch viele weitere Termine zur Auswahl:

Online-Live-Seminar "Die digitale Vermögensverwaltung: ETF-basiert und mit ESG-Fokus" Mittwoch, den 13. Januar 2021, 19:00 Uhr

Dienstag, den 19. Januar 2021, 19:00 Uhr

Montag, den 25. Januar 2021, 19:00 Uhr



Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH

Seitzstraße 8e, 80538 München

T: +49 89 380 380 67

service@scalable.capital www.scalable.capital Diesen Artikel teilen

0 Autor abonnieren

Disclaimer