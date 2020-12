Mit viel Vorschusslorbeeren startet Durr in den heutigen Handel. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Auf 34,06 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Dann damit kostet Durr damit so viel wie noch in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 33,64 EUR austariert. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Bei 26,46 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

