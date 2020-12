Nach einem neuem Allzeithoch folgten Gewinnmitnahmen im DAX. Damit hat sich der Deutsche Aktienindex wieder unter das Februar-Hoch geschoben. Was war der Auslöser? Erfahren Sie alles im Marktbericht der LS-X.

Nach einem neuem Allzeithoch folgten Gewinnmitnahmen im DAX. Damit hat sich der Deutsche Aktienindex wieder unter das Februar-Hoch geschoben. Was war der Auslöser? Erfahren Sie alles im Marktbericht der LS-X.

Nur 97 Punkte bis zur 14.000

Direkt aus der Vorbörse heraus waren heute erneut Kursgewinne zu sehen, die in der ersten Handelsstunde neue DAX-Rekorde generierten. Über die Hintergründe sprachen wir in der Vorbörse mit unserem Händler:

Dabei stieg der deutsche Leitindex bis auf 13.903 Punkte und ließ somit zur runden 14.000 nur 97 Punkte Abstand zurück.

Eine Konsolidierung setzte bereits am Vormittag ein und führte direkt zu den Hochs vom Vortag. In der Mittagszeit wurde die Kurslücke zum Vortag geschlossen und mit einer negativen Eröffnung an der Wall Street verstärkte sich der Druck dann.

Wirtschaftsdaten gab es nur vom Häusermarkt. Dort sind die Preise in den USA weiter gestiegen. Es wurde der stärkste Zuwachs seit mehr als fünf Jahren verzeichnet. Allein in den 20 großen Metropolregionen des Landes müssen Käufer im Jahresvergleich 7,95 Prozent mehr einplanen.

Unter niedrigem Volumen setzte sich der eingeschlagene neue Tagestrend im DAX am Nachmittag fort. Zum Handelsende stand daher kein DAX-Rekord sondern ein leichtes Minus auf dem Kurszettel.

Folgende Rahmendaten wurden verzeichnet:

Eröffnung 13.873,35PKT Tageshoch 13.903,11PKT Tagestief 13.747,08PKT Vortageskurs 13.790,29PKT

Damit betrug die Bandbreite des Handels im XETRA-System 156 Punkte. Der Intraday-Verlauf ist nachfolgend dargestellt:

Nachbörslich gibt der Dow Jones weiter ab und verliert aktuell rund 200 Punkte. Dies ist vor dem Hintergrund der jüngsten Rallye eine normale Bewegung, heißt es aus dem Handel. Der Nasdaq hält sich zum Redaktionsschluss noch an der Nulllinie.

Welche Aktien standen heute im Mittelpunkt?

Aktien-Bewegungen im DAX

Das Bild zwischen Gewinner und Verlierern war heute ausgeglichen. Der gestrige Verlierer MTU Aero Engines war heute die Top-Aktie im DAX. Gefolgt wurde sie von der Deutschen Börse und Vonovia.

Bei Vonovia war die Phantasie vorhanden, dass nach den US-Häusermarktdaten auch der deutsche Markt hier weiter stabile Preissteigerungen sehen kann.

Auf der Negativseite war der Gewinner des Vortages der heutige Verlierer. Delivery Hero tauschte somit im Ranking den Platz mit MTU. Hier waren Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye angesagt.

Ohne Veränderungen präsentierte sich die Deutsch Post. Dabei wurde der Ausblick hier entsprechend positiv auf das neue Jahr gerichtet. Im eingangs verlinkten Video sprachen wir darüber ausführlich.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das neue Allzeithoch bei 13.903 Punkten war wohl erst einmal ein Stück zu hoch für einige Marktteilnehmer. Sie traten den Rückzug an und haben nun per Tagesschluss sogar unter dem gestrigen Hoch geschlossen.

Ob man dies jedoch zwischen den Feiertagen als nachhaltiges Signal interpretieren kann, bleibt abzuwarten. Wir haben es dennoch hier vermerkt:

Für den DAX gibt es Morgen noch einmal die Chance auf weitere Rekorde. Der Handel schliesst allerdings um 14.00 Uhr.

