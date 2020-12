Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜD haben sich erneut

Zugleich stellte ALDI klar, dass die derzeitige Situation der Butterpreisesaisonal bedingten Marktschwankungen entspricht, wie sie jedes Jahr auftreten.Die Unternehmen betonten, dass es sich bei den aktuellen Ausschreibungen um einturnusgemäßes Procedere handelt: "Es ist völlig normal und wiederholt sich jedesJahr aufs Neue, dass die Einkaufspreise für Butter aufgrund der hohen Nachfragezur Weihnachtszeit ansteigen und danach zu Jahresbeginn wieder zurückgehen -dieses Prinzip spiegelt sich in den Angeboten der Molkereien wider, wie sieallen Händlern um diese Jahreszeit unterbreitet werden. Wir reden hier also übersaisonale Angebotspreise."ALDI befindet sich seit einigen Wochen in vielzähligen Gesprächen mitverschiedenen Bauernvertretern, um über die jeweiligen Herausforderungen undinsbesondere die bestehenden Bedarfe zu sprechen. Auch mit weiteren Vertreternanderer Handelsunternehmen, dem Handelsverband Deutschland sowieBundeslandwirtschaftsministerin Klöckner fanden und finden Treffen statt, beidenen ALDI unterschiedliche Ansätze und Ideen unterbreitet hat wie zum Beispieldas Umsetzen eines Verhaltenskodex' des Handels gegenüber der Landwirtschaft.Überdies hinaus haben ALDI Nord und ALDI SÜD in den vergangenen Tagen und nachweiteren Gesprächen mit Landwirtschaftsvertretern weitere Maßnahmen zurVerbesserung der Situation der deutschen Landwirtschaft beschlossen. So wollenbeide Unternehmen ihre konventionelle und Bio-Frischmilch künftig nur noch ausheimischer deutscher Landwirtschaft beziehen und sich zugleich für langfristigeVerträge einsetzen, um deutschen Landwirten eine bessere Planungssicherheit zugeben.Angesichts dieser Bemühungen zeigte ALDI kein Verständnis für radikaleBauernproteste gegen den Einzelhandel. "Wir verstehen, wenn Landwirte ihrenUnmut kundtun und protestieren - das ist Ausübung von Grundrechten. KeinVerständnis haben wir hingegen für Blockade-Aktionen, wie wir sie derzeit voreinigen unserer Logistikzentren gesehen haben. Insbesondere zu dieser Jahreszeitund in einem Corona-Lockdown halten wir es für unverantwortlich, die Versorgungder Bevölkerung zu gefährden. Wir setzen uns intensiv für einen konstruktivenDialog ein, rufen alle Beteiligten zur Besonnenheit auf und laden ein, denerfolgreich begonnenen Dialogprozess weiter fortzuführen."Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/4801327OTS: ALDI