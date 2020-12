Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nächste Bankenfusion in Spanien - Unicaja kauft Liberbank In Spaniens Bankenbranche steht der nächste Zusammenschluss an: Unicaja kauft den Wettbewerber Liberbank, finanziert wird der Deal nur durch Aktien. Das teilte Unicaja am Dienstagabend mit. Unicaja legt eine Aktie für 2,7705 Liberbank-Papiere …