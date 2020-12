Ende Juli hat Heidelberger Druck die Gallus-Gruppe verkauft. Käufer ist der Schweizer Verpackungskonzern benpac. Die Gruppe hat fünf Standorte in Deutschland und in der Schweiz und beschäftigt 430 Personen. Der Kaufpreis liegt bei 120 Millionen Euro, das Closing sollte noch 2020 erfolgen.Dazu wird es aber nicht kommen. Vermutlich wird das Closing Ende Januar 2021 stattfinden. Am 23. Dezember hat das Bundeskartellamt den Verkauf ...