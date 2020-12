Fenty Skin jetzt weltweit auch im Einzelhandel erhältlich

San Francisco (ots/PRNewswire) - "Ich möchte sicherstellen, dass der Zugang zu

meinen hochwertigen Hautpflege- und Schönheitsprodukten für alle so einfach wie

möglich ist. Nun, da Fenty Skin weltweit bei Sephora sowie bei Boots und Harvey

Nichols erhältlich ist, können Menschen überall Fenty Skin gemeinsam mit Fenty

Beauty im Einzelhandel finden, alles unter einem Dach." - Rihanna



Fenty Skin - Rihannas erste Serie von Hautpflegeprodukten - wird ab dem 26.

Dezember 2020 an ausgewählten Standorten auf der ganzen Welt bei Sephora, Boots

und Harvey Nichols erhältlich sein. Rihanna entwickelte Fenty Skin in

Zusammenarbeit mit Kendo Brands, einem zu LVMH gehörenden Kosmetikhersteller, zu

Beginn dieses Jahres. Ihr Ziel ist es, einfache und wirksame Lösungen für alle

Hauttöne und -typen anzubieten. Mit dieser neuen Expansion ist Fenty Skin

nunmehr in 30 Ländern erhältlich und so für noch mehr Verbraucher zugänglich.







Fenty Skin steht für eine neue Kultur der Hautpflege und bietet saubere,

unkomplizierte und effektive Hautpflege für alle Hauttypen. Jedes

Multitasking-Produkt ist einfach in der Nutzung, aber wirkungsvoll. Alle

Produkte ergänzen das Make-up von Fenty Beauty perfekt. Sie wurden an allen

Hauttypen und -tönen getestet, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten. Mit der

Expansion von Fenty Skin in den Einzelhandel können Kunden Fenty Skin und Fenty

Beauty jetzt ganz einfach unter einem Dach finden und ausprobieren.



Inspiriert von ihrem Jetsetter-Lebensstil hat Rihanna Inhaltsstoffe aus aller

Welt vereint und kombiniert sie mit Hautpflege-Kraftpaketen wie Hyaluronsäure

und Niacinamid für klinisch erwiesene Ergebnisse. Sie hat saubere Formeln

bevorzugt, die auch vegan, grausamkeitsfrei, glutenfrei und umweltfreundlich

sind: Die Feuchtigkeitspflege für den Tag ist korallenrifffreundlich, und bei

der Verpackung wurde Wert auf recycelbare Materialien und intelligente

nachfüllbare Verpackungen gelegt, die trotzdem einen Hauch von Luxus vermitteln.

Außerdem hat sie das gesamte Hautpflegeerlebnis mit einer einzigartig sanften

Textur und warmen, angenehmen, sauberen Düften aufgewertet. Mit Fenty Skin teilt

Rihanna ihr eigenes Hautpflegeprogramm für den Tag und die Nacht, das für einen

strahlenden, gesunden Teint sorgt.



Das Fenty Skin Sortiment umfasst:



-

Make-up-Entferner und Reinigung, ein cremiger Schaum, der Schmutz, Öl und lang

haftendes Make-up entfernt, ohne die Haut auszutrocknen.

- Fat Water Pore-Refining Toner Serum ($28), Toner und Serum in einem,

verfeinert die Poren, verbessert das Erscheinungsbild dunkler Flecken, bringt

die Haut zum Strahlen, glättet sie und verringert Glanz - und das alles, ohne

die Haut auszutrocknen.

- Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen ($35,

Nachfüllpackung $30), eine Feuchtigkeitscreme und ein Sonnenschutzmittel in

einem, das leicht und ölfrei ist und mit seinem subtilen rosa Farbton auf

allen Hauttönen unsichtbar ist. Wirkt gegen Austrocknen, Verfärbungen und

dunkle Flecken und ist Make-up-freundlich - keine Klümpchenbildung und kein

Durchscheinen. Besonderer Pluspunkt: Die Packung ist nachfüllbar.

- Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream ($40; Nachfüllpackung $36), eine

intensive Gel-Lotions-Feuchtigkeitspflege, die über Nacht Feuchtigkeit

spendet, feine Linien und Fältchen mildert, so dass der Teint am Morgen frisch

und strahlend ist. Innerhalb nur einer Woche verändert sich auch das

Erscheinungsbild von Poren und dunkle Flecken. Besonderer Pluspunkt: Die

Packung ist nachfüllbar.

- Fenty Skin Start'r Set ($40) , ein 3-teiliges Set mit Total Cleans'r, Fat

Water und Hydra Vizor im Reisegrößen-Miniformat.



