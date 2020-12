Das Jahr neigt sich dem Ende. Ein durch die Corona- Pandemie sehr spannendes Jahr für die Kapitalmärkte.

Neben dem Erreichen neuer Höchststände bei Dow, DAX & Co. war der Boom an Börsengängen, vor allem in den USA, eine weitere Überraschung. Anders sieht es in der Realwirtschaft aus. Während Europa, Südamerika und die Vereinigten Staaten noch unter den Lockdowns leiden, erholen sich die asiatischen Volkswirtschaften weit schneller als erwartet.



