30.12.2020 / 07:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Clean Power Capital gibt Ernennung des Gründers der Amp Energy & deren CEO Dave Rogers in PowerTaps Fachbeirat bekannt



VANCOUVER, British Columbia, 30. Dezember 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn Dave Rogers, Gründer und CEO der Amp Energy ("Amp"), in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap investiert.



Amp ist ein Unternehmen für Plattformen zur Energiewende. Amp wurde 2009 gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen für erneuerbare Energien entwickelt. Das Unternehmen hat weltweit Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Projekte zur Hybridgenerierung plus Batteriespeicherung und eigenständige Projekte zur Batteriespeicherung mit Kapazität von mehr als 1,8 Gigawatt sowie weitere Projekte zur Stromerzeugung mit einer Kapazität von 2,0 GW erfolgreich entwickelt und gebaut. Ferner hat das Unternehmen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,2 GWh im Bau oder mit Baubeginn im Jahr 2021.



Mit Amp X, seiner vollständig integrierten geschützten digitalen Energieplattform, die ein vielfältiges Portfolio an umwälzenden und vollständig kompatiblen Lösungen, einschließlich eines hochmodernen intelligenten Transformators bietet, um die Energiewende durch die Ermöglichung eines autonomen Echtzeitmanagements zu verbessern, hat sich Amp zu einer differenzierten und einzigartigen globalen Plattform für die Energiewende entwickelt.



Das internationale Team von Amp hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist in ganz Nordamerika, Japan, Australien, Indien, Großbritannien, Spanien/Portugal und der Tschechischen Republik tätig.

Amp hat erfolgreich über 2,5 Mrd. Dollar an ESG-fokussiertem Kapital von globalen Pensionsfonds, zwei der Walton Family Offices, der Apollo Group, Power Corp und anderen beschafft. Bevor Herr Rogers Amp im Jahr 2009 gründete, war er Leiter der CO2-Märkte bei Front Street Capital, einer Investmentmanagementfirma mit einem Umsatz in Höhe von 3,5 Mrd. Dollar, wo er für die Generierung, den Verkauf und den Handel von Emissionszertifikaten sowohl privat als auch über öffentliche Börsen weltweit verantwortlich war.