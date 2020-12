DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Ernennung des Gründers der Amp Energy & deren CEO Dave Rogers in PowerTaps Fachbeirat bekannt



30.12.2020 / 07:27

VANCOUVER, British Columbia, 30. Dezember 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt die Ernennung von Herrn Dave Rogers, Gründer und CEO der Amp Energy ("Amp"), in den Fachbeirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap bekannt. Wie bereits am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Rahmen seiner Anlagestrategie im Wasserstoffsektor in PowerTap investiert.