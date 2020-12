Die überaus starke Entwicklung des japanischen Leitindex im Jahr 2020 kam für den einen oder anderen Marktteilnehmer womöglich überraschend.

Der Nikkei 225 steuert auf ein furioses Jahresende zu. Die überaus starke Entwicklung des japanischen Leitindex im Jahr 2020 kam für den einen oder anderen Marktteilnehmer womöglich überraschend. Auch wir hatten dem Nikkei 225 diese eindrucksvolle Performance nicht unbedingt zugetraut…

Auch in der letzten Handelswoche des Jahres zeigt sich der Index von seiner besten Seite, legte weiter zu und läuft nun einen wichtigen Widerstandsbereich an.

Rückblick. Zuletzt hatten wir den Nikkei 225 an dieser Stelle Ende November thematisiert. Damals hieß es unter anderem „[…] Das, was jetzt aus charttechnischer Sicht nicht passieren sollte, ist, dass der Nikkei 225 sein Aufwärtsmomentum verliert. So sollte der aktuell zu beobachtende Rücksetzer idealerweise auf 26.000 Punkte begrenzt bleiben. Sollte er jedoch Fahrt aufnehmen und den Index sogar unter die 24.000 Punkte führen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite winkt unserer Einschätzung nach weiterhin die Ausdehnung der Bewegung auf 28.000 Punkten… Die wichtigsten fundamentalen Antriebsfaktoren hatten wir bereits zuletzt benannt. Nach dem Wahlsieg Bidens hofft das exportorientierte Japan auf eine weniger restriktive US-Wirtschafts- und Handelspolitik. Zudem preist der Markt die Chancen ein, die das kürzlich unterzeichnete RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)-Abkommen Japans Wirtschaft bieten könnte. Durch dieses Abkommen wurde die bislang weltgrößte Freihandelszone geschaffen. Des Weiteren sorgten einige robuste japanische Konjunkturdaten zuletzt für zusätzliche Stabilität. […] Noch hat der Nikkei 225 das Momentum auf seiner Seite und macht einen aus charttechnischer Sicht starken Eindruck. Damit sich das Bild nicht eintrübt, sollte es im besten Fall nicht unter die 26.000 Punkte oder gar unter die Zone um 24.000 Punkte gehen. Auf der Oberseite bleiben die 28.000 Punkte ein mögliches Bewegungsziel.“



Während es in den USA und Europa aufgrund der Weihnachtsfeiertage in Bezug auf Konjunkturdaten vergleichsweise ruhig zuging, wurden in Japan zahleiche Daten veröffentlicht. Diese boten ein ambivalentes Bild. Doch das störte die Marktakteure nicht wirklich. Die Aussicht auf eine Normalisierung der Lage (Stichwort beginnende Impfungen) sowie das in den USA auf den Weg gebrachte Konjunkturpaket hoben die Stimmung auch am japanischen Aktienmarkt.

Aktuelle Belastungsfaktoren, wie die zuletzt eher schwächelnden japanischen Konjunkturdaten sowie der nach wie vor starke Yen, werden erst einmal ausgeblendet.

Die Erwartungshaltung der Marktakteure manifestiert sich gegenwärtig in einem weiter ansteigenden Nikkei 225. Mittlerweile sind die zuletzt an dieser Stelle in den Raum gestellten 28.000 Punkte in Reichweite gekommen. Sollte es dem Nikkei 225 gelingen, auch diese Hürde zu meistern, dann muss man auch über die 30.000 Punkte als mögliches mittelfristiges Bewegungsziel diskutieren. Der Index hat aus charttechnischer Sicht derzeit das Momentum auf seiner Seite. Damit dieses so bleibt, sollte es im besten Fall nicht mehr unter den Bereich von 26.000+ Punkten gehen. Weiterhin gilt: Sollte es zu einem Rücksetzer unterhalb von 24.000 Punkten kommen, wäre eine Neubewertung der Lage notwendig.