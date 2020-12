Große Spannung bietet weiterhin USD/JPY. Seit geraumer Zeit dominiert der Japanische Yen gegen den US-Dollar.

Große Spannung bietet weiterhin USD/JPY. Seit geraumer Zeit dominiert der Japanische Yen gegen den US-Dollar. Zuletzt kam es erneut zu einem Schwächeanfall des Greenbacks, der ihn noch einmal deutlich unter die 104 JPY führte. Im Bereich von 103,1 JPY und damit im Bereich des vorherigen Verlaufstiefs gelang es dem US-Dollar jedoch, zunächst eine Stabilisierung der Lage herbeizuführen. Damit hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY auf den ersten Blick zwar nicht sonderlich viel getan, doch man muss nunmehr die Möglichkeit einer temporären Erholung des US-Dollars in Betracht ziehen.

In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] Der aktualisierte Chart von USD/JPY zeigt, dass das Währungspaar die zuletzt thematisierte Dreiecksformation mittlerweile über die Unterseite aufgelöst hat. Der übergeordnete Abwärtstrend hat sich damit durchgesetzt. Diese Ausbruchsbewegung entwickelte bereits ansprechende Bewegungsdynamik. Der Yen hat gegen den US-Dollar weiterhin das Zepter in der Hand. Aktuell ist der Yen dabei, den US-Dollar unter die eminent wichtige Unterstützung von 103,4 JPY zu drücken. Hier liegt das markante Verlaufstief von Anfang November. Gelingt dem Yen dieses Unterfangen, könnte das für den Greenback ungemütlich werden. Einem Test der markanten März-Tiefs bei knapp 101,2 JPY stünde in diesem Fall nicht mehr sonderlich viel im Wege. An den Devisenmärkten hat der US-Dollar weiter an Rückhalt eingebüßt. Der Status als Weltleitwährung bröckelt. Der Yen drängt sich hier durchaus als Alternative auf. Die letzte Fed-Sitzung gab dem Greenback keine frischen Impulse; ganz im Gegenteil. Nach der Sitzung des FOMC vom vergangenen Dienstag / Mittwoch (16.12.) bröckelt die US-Dollar weiter… […]“



Dem Japanischen Yen gelang es nicht, den US-Dollar signifikant unter das vorherige Tief bei 103,4 / 103,1 JPY zu drücken, umso aus charttechnischer Sicht ein frisches Verkaufssignal auszulösen. Der US-Dollar stemmte sich mit aller Macht gegen dieses Szenario. Dem Greenback spielte es hierbei in die Karten, dass die jüngsten japanischen Konjunktur- und Preisdaten dem Yen keinen weiteren Schwung geben konnten. Gleichzeitig dürfte der US-Dollar aber auch vom Zustandekommen des neuen US-Konjunkturpakets profitieren.

Unter konjunkturellen Aspekten ist die Datenlage über den Jahreswechsel eher dünn. Das ändert sich jedoch in der nächsten Woche. Der neue Monat bringt wieder eine Flut von neuen Daten und damit potentiellen Impulsgebern mit sich.

Nachdem es der US-Dollar zuletzt verstand, den Bereich von 103,4 / 103,1 JPY erfolgreich zu verteidigen, versucht er sich nun daran, den JPY in Richtung 104 zurückzudrängen. Die Marke von 104 JPY hat aus unserer Sicht eine eminent hohe Relevanz als Widerstand. Der bereits gut ausgebaute Horizontalwiderstand wird aktuell von der 38-Tage-Linie und dem dominierenden Abwärtstrend verstärkt. Das bedeutet aus Sicht des US-Dollar zum einen, dass er ein massives Widerstandscluster vor der Brust hat, aber zum anderen eben auch, dass wenn es ihm gelingen sollte, dieses Cluster nachhaltig aufzubrechen, es einem kleinen Befreiungsschlag gleichkommen würde. Doch soweit ist es noch nicht.

Kurzum: Für den US-Dollar bricht eine wichtige Phase an. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 104 JPY würde für Entlastung sorgen. Doch erst die Rückeroberung der 106 JPY würde zu einer nachhaltigen Entspannung der Lage führen und das Thema mögliche Bodenbildung voranbringen. Obacht ist geboten, sollte es für den US-Dollar unter die 103,4 / 103,1 JPY gehen. Ein erneuter Test des März-Tiefs bei 101,2 JPY ist in der gegenwärtigen Gemengelage noch nicht vom Tisch...